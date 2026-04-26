Apostas

"Não posso me comparar" a Nadal ou Federer, afirma Sinner

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por THOMAS COEX / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 26/04/2026 às 18:59

O número 1 do mundo Jannik Sinner afirmou neste domingo, após garantir em Madri sua 24ª vitória consecutiva em uma partida de Masters 1.000, que não pode ser comparado a Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic.

"Eles conquistaram tanto em suas carreiras e eu ainda estou apenas começando", disse o italiano após derrotar o dinamarquês Elmer Moller por 6-2 e 6-3, avançando para as oitavas de final do Masters 1.000 da capital espanhola. "Eles estão em outro nível", afirmou Sinner, antes de enfatizar: "Quanto a mim, estou feliz por estar aqui. Estou feliz por jogar o maior número possível de partidas"."Eu apenas tento dar tudo o que tenho em cada partida", insistiu o italiano, que encarou com naturalidade o fato de terem ocorrido desistências em Madri, aparentemente devido a um vírus.

"Não sei se isso é algo que acontece apenas aqui ou de modo geral, mas pode acontecer. Quando alguém fica doente, e estamos sempre muito próximos uns dos outros nos refeitórios e na academia, é simplesmente algo que pode ocorrer", observou Sinner.

O número 1 também teceu elogios ao jovem talento espanhol Rafael Jodar, a quem poderá enfrentar nas quartas de final caso ambos continuem avançando na competição.

"É um jogador muito talentoso. Bate na bola com grande precisão e potência. Dá para perceber só pelo som quando ele golpeia", explicou.

"Será um jogador extraordinário no futuro e já está provando isso. Gosto da mentalidade dele. É bastante tranquila", concluiu Sinner

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

*AFP

Conteúdo Patrocinado