"Não posso me comparar" a Nadal ou Federer, afirma Sinner

O número 1 do mundo Jannik Sinner afirmou neste domingo, após garantir em Madri sua 24ª vitória consecutiva em uma partida de Masters 1.000, que não pode ser comparado a Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic.
"Não sei se isso é algo que acontece apenas aqui ou de modo geral, mas pode acontecer. Quando alguém fica doente, e estamos sempre muito próximos uns dos outros nos refeitórios e na academia, é simplesmente algo que pode ocorrer", observou Sinner.
O número 1 também teceu elogios ao jovem talento espanhol Rafael Jodar, a quem poderá enfrentar nas quartas de final caso ambos continuem avançando na competição.
"É um jogador muito talentoso. Bate na bola com grande precisão e potência. Dá para perceber só pelo som quando ele golpeia", explicou.
"Será um jogador extraordinário no futuro e já está provando isso. Gosto da mentalidade dele. É bastante tranquila", concluiu Sinner
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
*AFP