"Não posso me comparar" a Nadal ou Federer, afirma Sinner

"Não sei se isso é algo que acontece apenas aqui ou de modo geral, mas pode acontecer. Quando alguém fica doente, e estamos sempre muito próximos uns dos outros nos refeitórios e na academia, é simplesmente algo que pode ocorrer", observou Sinner.

O número 1 também teceu elogios ao jovem talento espanhol Rafael Jodar, a quem poderá enfrentar nas quartas de final caso ambos continuem avançando na competição.

"É um jogador muito talentoso. Bate na bola com grande precisão e potência. Dá para perceber só pelo som quando ele golpeia", explicou.

"Será um jogador extraordinário no futuro e já está provando isso. Gosto da mentalidade dele. É bastante tranquila", concluiu Sinner

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

*AFP