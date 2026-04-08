Naná vence pela Billie Jean King Cup e confirma ida ao quali de Madri

A jovem tenista paulistana Nauhany Silva, de 16 anos e atual número 661 do ranking da WTA, teve uma quarta-feira especial ao estrear com vitória pela Billie Jean King Cup. Atuando pela equipe do Brasil no Grupo Américas I, em confronto contra o Chile realizado na Colômbia, Naná superou a chilena Fernanda Labraña, 439ª do mundo, em uma partida de virada que durou 2h24. O placar final foi de 3/6, 7/6 e 6/1.

“Foi um jogo muito duro, em que precisei me manter focada no presente o tempo todo. Não joguei no meu melhor nível, mas consegui reverter a situação e conquistar a primeira vitória para o Brasil”, declarou.

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Além do bom desempenho na Billie Jean King Cup, Naná Silva recebeu um convite para disputar o qualifying do WTA 1000 de Madri, que acontecerá nos dias 20 e 21 de abril. Em setembro do ano passado, ela já havia tido a experiência de disputar o WTA 250 de São Paulo, onde também iniciou com vitória, superando Carol Meligeni.

“Sem dúvida, é uma grande oportunidade jogar pela primeira vez um WTA 1.000. Acho que a ficha ainda não caiu, ainda mais com o foco total na Billie Jean King Cup. Só tenho a agradecer à IMG pelo convite. Será muito importante para o meu desenvolvimento e amadurecimento profissional”, afirmou.

O head coach da Rede Tênis, Léo Azevedo, destacou a importância do convite para Madri como um marco na evolução de Nauhany Silva.

"Fico muito feliz com essa oportunidade para a Naná. Mais do que competir em um nível que ela ainda não está habituada, é fundamental estar inserida nesse ambiente, treinar com as melhores, aprender com as melhores e, quem sabe, competir contra elas", comentou.