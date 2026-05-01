Mirra Andreeva e Marta Kostyuk disputarão a final do WTA 1000 de Madri

A tenista russa Mirra Andreeva se classificou para a final do torneio WTA 1000 de Madri nesta quinta-feira, após derrotar a americana Hailey Baptiste, que havia eliminado a bielorrussa Aryna Sabalenka, por 6-4 e 7-6 (10/8), em uma hora e 39 minutos. Na decisão, ela enfrentará a ucraniana Marta Kostyuk, que derrotou a austríaca Anastasia Potapova.
Andreeva levou a melhor mais uma vez sobre Baptiste, a quem já havia enfrentado no ano passado, nas quadras de grama de Wimbledon. A russa, vencedora em Dubai e Indian Wells no ano passado, não teve grandes dificuldades para garantir vaga em sua terceira final de WTA 1000.
Uma única quebra de saque no primeiro set, combinada com a manutenção de seu próprio serviço, foi suficiente para que ela levasse a primeira parcial, embora tenha enfrentado mais dificuldades para superar a resistência de sua adversária americana no segundo set.
Baptiste devolveu a quebra e empatou o placar em 5 a 5, levando o set, por fim, para o tie-break.
Andreeva conseguiu reagir após estar perdendo por 4 a 0 e, com uma desvantagem de 6 a 4, ela viu Baptiste, que anteriormente havia salvado dois match points, não conseguir converter nenhuma de suas duas oportunidades para fechar o set.
"Estou muito feliz por ter conseguido manter o foco durante o tie-break", disse Andreeva. Mais tranquila, a russa acabou conquistando o tie-break e garantiu a vaga em sua primeira final de Madri.
"Estou super feliz pela vitória, mas ainda mais feliz pela calma que mantive depois de não ter conseguido converter aquele match point", explicou a tenista russa.
Andreeva enfrentará na decisão a ucraniana Marta Kostyuk, que venceu a última partida do dia contra a austríaca Anastasia Potapova por 6-2, 1-6 e 6-1.
Potapova, que se tornou a primeira lucky loser a chegar às semifinais de um torneio WTA 1000, foi superada no primeiro set, mas deu a volta por cima no segundo.
Kostyuk, que havia perdido para Potapova nas oitavas de final deste mesmo torneio no ano passado, conseguiu abrir uma vantagem de 4-0 no terceiro set, o que acabou sendo decisivo.
"Foi difícil, pois jogamos tarde e não foi fácil manter a intensidade e a energia necessárias. O segundo set passou tão rápido. Nem entendi o que aconteceu, mas estou orgulhosa e feliz por estar na final", disse Kostyuk.
*Por AFP