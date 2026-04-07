Melo e Zverev perdem para Granollers e Zeballos nas oitavas em Monte Carlo

A parceria entre o brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev encerrou sua participação no Masters 1000 de Monte Carlo nas oitavas de final. A dupla foi superada pelos cabeças de chave número 1, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos, em partida disputada no saibro de Mônaco. O placar final foi de 2 sets a 0 para os adversários, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/1, em 1 hora e 29 minutos de jogo.

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Após a derrota, Marcelo Melo expressou sua frustração, mas também reconheceu a qualidade dos adversários. "Hoje realmente foi uma pena. A gente fez um excelente primeiro set. Tivemos 5 a 2 no tie-break, algumas chances, mas eles jogaram muito bem até o final", comentou o tenista.

Ele ressaltou que a perda de três games em momentos cruciais no segundo set, com o placar em 40/40, também foi decisiva para o resultado final. "Acho que fizemos uma bela partida, faltaram uns pequenos detalhes para, de repente, ter conquistado ali o primeiro set, mudado um pouco o jogo. Mas, infelizmente tênis é assim, às vezes quando a gente não aproveita uma ou duas chances, acaba perdendo a partida", completou Melo.

O jogo

O primeiro set começou com uma quebra de serviço por parte de Granollers e Zeballos. Melo e Zverev conseguiram devolver a quebra no quarto game, igualando o marcador em 2/2. A dupla brasileira-alemã salvou pontos de quebra nos games de número cinco e sete, e a definição do set foi para o tie-break.

Apesar de terem aberto uma vantagem de 5-2 no placar do tie-break, Melo e Zverev não conseguiram sustentar e viram os adversários fecharem em 7-5, garantindo a vantagem no jogo.

No segundo set, os cabeças de chave 1 impuseram seu ritmo, conseguindo uma quebra logo no segundo game e abrindo 3/0. Com mais uma quebra, ampliaram para 4/0 e administraram a vantagem para fechar a partida em 6/1.

Temporada e retrospecto da dupla

A participação em Monte Carlo marca o quarto torneio da temporada para a parceria de Marcelo Melo e Alexander Zverev. Anteriormente, a dupla competiu nos Masters 1000 de Miami e Indian Wells, além do ATP 500 de Acapulco.

Em Acapulco, no final de fevereiro, conquistaram o título, celebrando seu primeiro troféu juntos. Em Monte Carlo, a dupla buscava repetir o bom desempenho de 2024, quando alcançaram a final.

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