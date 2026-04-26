Melo e Zverev perdem e param na estreia no Masters 1.000 de Madri

A dupla formada por Marcelo Melo e Alexander Zverev parou logo na primeira rodada do Masters 1.000 de Madri, neste domingo. O italiano Luciano Darderi e o grego Stefanos Tsitsipas venceram 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h18min. Na Espanha, o brasileiro e o alemão disputaram o sexto torneio juntos na temporada, o terceiro no saibro.

"Desperdiçamos muitas chances. Chegamos a ter 4/1 0/40 para consolidar o primeiro set e, depois, mais três set points. No segundo set, o nível do jogo aumentou e foi decidido nos detalhes. Enfim, um jogo para esquecer e seguir em frente", resumiu Melo. Ele e Zverev disputarão o Masters 1.000 de Roma, a partir de 6 de maio.

O jogo

Melo e Zverev conseguiram uma quebra logo no segundo game do primeiro set e chegaram a abrir 4/1. A oportunidade de novo break veio na sequência, mas os adversários salvaram quatro break points e, com uma quebra em seguida, encostaram em 4/3 e fizeram 4/4.

No 10º game, o brasileiro e o alemão tiveram a chance de vencer o set, mas novamente Darderi e Tsitsipas buscaram a recuperação, salvaram três set points e fizeram 5/5, quebrando novamente na sequência para passar à frente e fechar em 7/5.

No segundo set, o italiano e o grego conseguiram a quebra no terceiro game, voltaram a salvar quatro break points em seguida e, mantendo a vantagem, marcaram 6/4 para seguir em Madri.

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