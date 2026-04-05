Melo e Zverev avançam para as oitavas de final no Masters 1000 de Monte Carlo

A dupla Marcelo Melo e Alexander Zverev está nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, no saibro de Mônaco. Neste domingo, na estreia, o mineiro e o alemão derrotaram o britânico Luke Johnson e o polonês Jan Zielinski por 2 sets a 0, com dupla 6/3, em apenas 58 minutos. Os próximos adversários serão os cabeças de chave 1, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos.

"Muito contente aqui com a primeira vitória. Um jogo duro, com uma dupla que vem jogando junta há tempo. E a gente conseguiu jogar bem do começo ao fim, bem controlado. Então, foi muito bacana. Um jogo muito bom que fizemos aqui mais uma vez", afirmou Melo.

Como foi o jogo

No primeiro set, Melo e Zverev quebraram no segundo game, abrindo em seguida 3/0. Os adversários conseguiram o break no sétimo game, encostando em 4/3, mas o mineiro e o alemão devolveram a quebra em seguida, fazendo 5/3 e fechando depois em 6/3.

No segundo, o break veio logo no primeiro game e, com nova quebra no quinto game, Melo e Zverev chegaram depois a 5/1. O britânico e o polonês ainda devolveram um dos breaks, mas o mineiro e o alemão voltaram a quebrar na sequência para marcar novo 6/3.

Melo e Zverev já jogaram nesta temporada os Masters 1000 de Miami e Indian Wells e o ATP 500 de Acapulco, em que foram campeões no México, no final de fevereiro, o primeiro título juntos, todos em quadra dura.

Melo joga o Masters 1000 pela 16ª vez. Esta é a 20ª temporada do mineiro no circuito, com 673 vitórias na carreira, em um total de 1.133 jogos. Está na 46ª colocação no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com 2.000 pontos. Zverev é número 3 em simples.