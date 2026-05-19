Melo e Molteni perdem estreia em Genebra e seguem para Roland Garros

Em jogo válido pela estreia no ATP 250 de Genebra, disputado nesta segunda-feira, os norte-americanos Taylor Fritz e Learner Tien venceram o brasileiro Marcelo Melo e o argentino Andres Molteni por 2 a 1, com parciais de 6/7 (8-10), 7/6 (7-4) e 10-5. Após o revés no segundo torneio que disputaram juntos, os tenistas sul-americanos seguem para Roland Garros, que começa neste domingo.

"Mais uma dura derrota para nós. Fizemos um bom jogo. Acho que a partida foi realmente de alto nível, mas pequenos detalhes de novo acabaram decidindo. Infelizmente, não caiu para o nosso lado, mas a gente já fez um jogo bem melhor do que na semana passada. Uma pena não ter avançado, tivemos algumas chances também. Enfim, seguir treinando agora para o próximo objetivo, Roland Garros", explicou Melo.

No primeiro set, Melo e Molteni quebraram no terceiro game e os adversários devolveram no 10º, com a definição indo para o tie-break. As duplas se alternaram à frente e, após muito equilíbrio, os sul-americanos fecharam em 10-8.

No segundo set, os norte-americanos conseguiram a quebra no sétimo game e foi a vez de Melo e Molteni devolverem no 10º, causando um novo tie-break, vencido por 7-4 pelos norte-americanos.

No match tie-break, Melo e Molteni chegaram a salvar quatro match-points, mas os adversários fecharam em 10-5. No recente Challenger de Valencia, o brasileiro e o argentino também perderam na estreia.

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