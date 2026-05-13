Melo e Molteni caem na estreia em Valência e seguem para ATP de Genebra

Marcelo Melo e Andres Molteni pararam na estreia no Challenger de Valência, primeiro torneio que jogaram juntos. Agora, o mineiro e o argentino seguem para o ATP 250 de Genebra, que tem início neste domingo. Os torneios servem como preparação para a disputa de Roland Garros.
Nesta quarta-feira, Melo e Molteni, cabeças de chave 2 no saibro espanhol, pararam diante dos locais Nicolas Alvarez Varona e Mario Mansilla Diez, que venceram com parciais de 6/4 e 7/5.
Os espanhóis conseguiram uma quebra logo no game inicial e, mantendo a vantagem, marcaram 6/4. No segundo set, Melo e Molteni tiveram chances de break e um set point, mas os europeus salvaram, fechando em 7/5, após conseguirem a quebra no 11º game.
"Fizemos até um bom jogo, mas não conseguimos aproveitar as chances. Tivemos nove break-points. A gente acabou não quebrando. E é o primeiro torneio que jogo com o Molteni. Então, temos que ver algumas coisas para ajustar", explicou Melo.
"É só o começo. Agora, é ajustar e treinar bastante lá para fazer um bom torneio", acrescentou o experiente duplista brasileiro, em alusão ao ATP 250 de Genebra.
