Bia Haddad e João Fonseca descobrem adversários na estreia do Masters 1000 de Roma

Nesta segunda-feira, a ATP realizou o sorteio dos confrontos do Masters 1000 de Roma, que tem início marcado para esta quarta-feira.

Mudança no caminho de Bia Haddad

Em sua estreia na capital italiana, Bia Haddad, 78º lugar no ranking da ATP, teve sua adversária alterada após a desistência da atual campeã do Masters 1000 de Madrid, a ucraniana Marta Kostyuk, atual 15ª colocada do mundo. Em um primeiro momento, a tenista brasileira iria enfrentar a romena Jaqueline Cristian (28ª).

No entanto, após a saída da ucraniana, Jaqueline se tornou cabeça de chave, portanto irá direto para a segunda rodada. Desta forma, Bia terá pela frente uma tenista vinda das qualificatórias.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

João Fonseca avança direto à segunda rodada

João Fonseca, atual 29º colocado no ranking, é cabeça de chave número 27 para o torneio, tendo sua vaga na segunda rodada garantida.

Com isso, o brasileiro enfrentará o vencedor do confronto entre o sérvio Hamad Medjedovic (67º) e o francês Valentin Royer (71º).

A estreia de João deve ocorrer nesta sexta-feira, ainda sem horário definido.