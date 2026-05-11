Marcelo Melo define novo parceiro para torneios antes do Roland Garros após queda em Roma

O tenista Marcelo Melo terá um novo parceiro nas próximas semanas. O mineiro disputará o Challenger de Valência, na Espanha, e o ATP 250 de Genebra, na Suíça, ao lado do argentino Andrés Molteni.

A dupla disputa o Challenger de Valência a partir desta terça-feira, enquanto o torneio da Suíça começa no dia 17. Os torneios servirão como preparação para Roland Garros, em Paris, onde a dupla também atuará junta, a partir do dia 18.

Eliminação na Itália

A definição da parceria foi anunciada após a eliminação de Melo na estreia do Masters 1000 de Roma. Nesta segunda-feira, o brasileiro e o alemão Alexander Zverev foram superados pelo salvadorenho Marcelo Arévalo e pelo croata Mate Pavic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Após o confronto, Melo destacou a atuação consistente dos adversários.

"Eles jogaram muito bem desde o começo. Tiveram uma pequena chance de break, quebraram no início e depois até recuperamos, mas aí acabamos perdendo um game que estava 40/0 para nós. Uma dupla realmente muito dura, todo mundo sabe o nível que eles têm", avaliou o brasileiro.

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Como foi o jogo?

No primeiro set, Arévalo e Pavic conseguiram a quebra no quarto game e abriram 3/1. Melo e Zverev devolveram o break e empataram em 3/3, mas os adversários voltaram a quebrar o saque e fecharam a parcial em 6/4.

Já no segundo set, a dupla cabeça de chave conseguiu nova quebra logo no início e administrou a vantagem até fechar em 6/3.

O torneio em Roma marcou a sétima competição disputada por Melo e Zverev juntos em 2026. A parceria teve como principal resultado o título conquistado no ATP 500 de Acapulco.

Trajetória histórica de Marcelo Melo

Aos 42 anos, Marcelo Melo segue ampliando uma trajetória histórica no circuito. Atual número 45 do ranking de duplas da ATP, o mineiro soma 42 títulos na carreira, incluindo as conquistas de Roland Garros, em 2015, e de Wimbledon, em 2017.

Ex-número 1 do mundo, posto que ocupou por 56 semanas, Melo também é o brasileiro com mais títulos, vitórias e participações em Grand Slams na história do tênis profissional. Atualmente, soma 673 vitórias em 1.137 partidas disputadas no circuito.