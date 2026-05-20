Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vão à semifinal do WTA 500 de Estrasburgo

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski se classificaram nesta quarta-feira para a semifinal no WTA 500 de Estrasburgo, evento sobre o piso de saibro jogado logo antes de Roland Garros. A dupla superou a parceria da ucraniana Lyudymila Kichenok e da norte-americana Desirae Krawczyk por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 10-6.

"Feliz com o jogo de hoje. Muitas coisas positivas para tirar da nossa performance. Tivemos uma ótima virada no primeiro set e também um bom super tie-break. Sinto que foi nosso melhor jogo no saibro até agora. Seguimos melhorando jogo a jogo e vamos nos preparar para a próxima rodada", disse Luisa.

Em busca de uma vaga na decisão do torneio disputado na França, a brasileira e a canadense voltam à quadra nesta sexta-feira para enfrentar a russa Ekaterina Alexandrova e a cazaque Anna Danilina. Em Estrasburgo, Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski disputarão a quinta semifinal nesta temporada.

Juntas, as duas tenistas conquistaram o título do WTA 1.000 de Dubai, nos Emirados Árabes. Elas ainda foram semifinalistas no Australian Open, no WTA 1.000 de Doha e no WTA 1.000 de Miami. Luisa é a atual campeã em Estrasburgo, já que venceu a edição do ano passado com a húngara Timea Babos.

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