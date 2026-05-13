Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski disputam o WTA 500 de Estrasburgo

A brasileira Luisa Stefani irá disputar o WTA 500 de Estrasburgo, na França, ao lado da dupla Gabriela Dabrowski. O torneio começa no próximo domingo, dia 17, e servirá como preparação para o Roland Garros, um dos Grand Slams da temporada. A brasileira, que é a número nove do mundo, e a canadense formam a terceira melhor parceria do ano até o momento.

O último torneio disputado pela dupla foi o WTA 1000 de Roma, na Itália. Na ocasião, foram superadas pela russa Alexandra Panova e pela tcheca Marie Bouzkova, numa partida de três sets (6/2, 6/7 e 10/3).

O WTA 500 de Estrasburgo é visto como uma alternativa para dar ritmo de jogo a Luisa Stefani, que sofreu de incômodos no pé e não disputou o WTA 1000 de Madri deste ano, na Espanha.

"A melhor notícia é que estou bem e me senti bem em quadra. O resultado não veio, mas sabíamos do desafio que seria enfrentar uma dupla complicada nessas condições, especialmente sem ter conseguido a preparação ideal nas últimas semanas", disse a brasileira.

"Nosso principal objetivo em Roma era retomar o ritmo de jogo e construir confiança para o que vem pela frente. Seguimos focadas em evoluir dia após dia, de olho em Roland Garros, nossa grande meta neste momento. Por isso, a Gaby e eu decidimos jogar em Estrasburgo na próxima semana para buscar mais partidas e chegar ainda mais preparadas para Roland Garros," completou.

Luisa e Gabriela somam o título do WTA 1000 de Dubai, os Emirados Árabes, no ano, além de semifinais no Australian Open, Miami e Doha.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp