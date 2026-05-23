Luisa Stefani é bicampeã em Estrasburgo e conquista 15º título da carreira

A brasileira Luisa Stefani conquistou neste sábado o título de duplas do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a dupla venceu a norueguesa Ulrike Eikeri e a norte‑americana Quinn Gleason por 7/5 e 6/4.

Com o resultado, Stefani chega ao 15º título da carreira e conquista o primeiro bicampeonato no circuito. A brasileira havia vencido o torneio francês em 2025, ao lado de Timea Babos.

"Super feliz"

A conquista marca o quarto título da dupla Stefani/Dabrowski e o segundo em 2026, após o triunfo no WTA 1000 de Dubai. As duas ainda somam boas campanhas no ano, com semifinais no Australian Open, em Miami e em Doha.

Com os pontos somados, a parceria aparece entre as melhores da temporada e ocupa atualmente a terceira colocação no ranking anual de duplas.

Após o título, Stefani destacou a boa fase e projetou a sequência. “Super feliz com mais um título aqui em Estrasburgo, dois títulos seguidos em um local que adoro jogar. Boa final para fechar a semana com chave de ouro. Fizemos ótimos treinos e passamos várias situações diferentes em casa jogo. É seguir nesse embalo para chegarmos firmes para Roland Garros”, comentou.

A brasileira também valorizou o feito inédito na carreira, “Mais feliz que os 15 títulos estou super feliz com o bicampeonato de Estrasburgo, meu primeiro bicampeonato ser no saibro. Vamos que vamos. Rumo ao 16º e aos 20”, disse.

Após o título, Stefani já segue para Paris, onde disputa o Aberto da França. Na estreia, ela e Dabrowski enfrentam a holandesa Isabelle Haverlag e a britânica Maia Lumsden.

Carreira consolidada no circuito

Aos 28 anos, a paulista é um dos principais nomes do tênis brasileiro atual. Entre os principais resultados da carreira, estão a medalha de bronze nas duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao lado de Laura Pigossi, e o título de duplas mistas do Australian Open de 2023, com Rafael Matos.

Stefani também acumula títulos importantes no circuito WTA e voltou ao top 10 mundial na atual temporada.

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