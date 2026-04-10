João Fonseca luta, mas perde de Zverev e cai nas quartas do Masters 1000 de Monte Carlo

João Fonseca deu adeus ao Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta sexta-feira, o tenista brasileiro foi superado pelo alemão Alexander Zverev, atual nº 3 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 6/3, na Court Rainier III, na França, em partida válida pela quartas de final.

Supreme consistency AZ 👏@AlexZverev is the 6th man to reach SFs of all three opening Masters 1000 events of a season!@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/y9Kxxtfmy8 — ATP Tour (@atptour) April 10, 2026

Situação do torneio

Com a derrota, João Fonseca seguirá para os torneios preparatórios com foco no segundo Grand Slam da temporada, em Roland Garros. O brasileiro vai à Alemanha disputar o ATP 500 de Munique, com início previsto para 13 de abril. Já Zverev está nas semifinais e aguarda o vencedor do confronto entre o canadense Auger-Aliassime e o italiano Jannik Sinner. As semifinais de Monte Carlo serão realizadas neste sábado, ainda sem horário definido.

Resumo do jogo

JOÃO FONSECA 1 x 2 ALEXANDER ZVEREV

Competição: Masters 1000 de Monte Carlo | Quartas de Final

Local: Court Rainier III, em Mônaco

Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)

Horário: 6h (de Brasília)

Sets

7/5 (Zverev)

7/6 (7/3) (Fonseca)

6/3 (Zverev)

Como foi o jogo?

Com muita força nos saques, o primeiro set contou com os tenistas confirmando seus serviços até o décimo game, quando João e Zverev empatavam em 5 a 5. Em seguida, o alemão conseguiu a primeira quebra da partida no saque do brasileiro para, depois, fechar o set em 7 a 5.

Com 1h15 de set, a segunda parte do duelo teve a devolução dos atletas como destaque. Com duas quebras para cada tenista, a parcial foi para o tie-break, onde João Fonseca mostrou superioridade para fechar em 7/6, com 7 a 3 no game de desempate.

O último set foi de total domínio de Alexander Zverev. O alemão conseguiu a quebra no saque de Fonseca logo no sexto game e abriu vantagem para fechar o jogo em 6/3.

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Entrevista após eliminação

Após a derrota nas quartas de finais, João Fonseca elogiou sua boa semana disputando o Masters 1000 de Monte Carlo.

“Foi uma semana muito positiva. Tenho me sentido bem em quadra, jogando um belíssimo nível de tênis e foi bom para começar a temporada de saibro.", disse.

Sobre a partida, João destacou a recuperação de Alexander Zverev após a derrota no segundo set.

O jogo de hoje foi bom. O Zverev se recuperou de maneira incrível e estou um pouco triste por não ter feito meu saque ali no terceiro set.", revelou.

"Agora é voltar a treinar, melhorar algumas coisas e seguir para o próximo.”, completou.