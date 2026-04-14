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João Fonseca vence chileno e avança às oitavas do ATP 500 de Munique

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Foto: JULIEN DE ROSA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/04/2026 às 09:22

João Fonseca está nas oitavas de final do ATP 500 de Munique. Após chegar pela primeira vez às quartas de final de um Masters 1000 na última semana, o tenista brasileiro estreou com vitória sobre o chileno Alejandro Tabilo, atual nº45 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3, na Center Court, em Munique.

Situação do torneio

Com a vitória, João Fonseca enfrentará o francês Arthur Rinderknech, nº26 no ranking da ATP, nas oitavas de final, nesta quarta-feira, ainda sem horário definido. O brasileiro venceu Arthur por 2 sets a 1, na última semana, pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. O adversário de Fonseca passou pelo estadunidense Alex Michelsen (36º) para chegar ao confronto das oitavas.

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📋 Resumo do jogo

🇧🇷 JOÃO FONSECA 2 x 0 ALEJANDRO TABLIO 🇨🇱
🏆 Competição: ATP 500 de Munique | Primeira Rodada
🏟️ Local: Center Court, em Munique
📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 6h (de Brasília)

Sets

🎾 7/6 (7/1) (Fonseca)
🎾 6/3 (Fonseca)

Como foi o jogo?

O primeiro set iniciou com uma quebra para cada lado após o terceiro e quarto game. Depois, ambos os tenistas confirmaram seus serviços até que a parcial chegasse ao tie-break. No game de desempate, João Fonseca mostrou superioridade para fechar com larga vantagem em 7 a 1.

Já no segundo set, o brasileiro equilibrou suas devoluções para confirmar duas quebras no saque de Alejandro Tablio e fechar o jogo em 6/3.

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