João Fonseca vence chileno e avança às oitavas do ATP 500 de Munique

João Fonseca está nas oitavas de final do ATP 500 de Munique. Após chegar pela primeira vez às quartas de final de um Masters 1000 na última semana, o tenista brasileiro estreou com vitória sobre o chileno Alejandro Tabilo, atual nº45 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3, na Center Court, em Munique.

Munich debut to remember 👏 Fonseca navigates past Tabilo 7-6(1), 6-3 👉 R2@BMWOpen500 | #BMWOpenbyBitpanda pic.twitter.com/eZ6Bo9DAua — ATP Tour (@atptour) April 14, 2026

Situação do torneio

Com a vitória, João Fonseca enfrentará o francês Arthur Rinderknech, nº26 no ranking da ATP, nas oitavas de final, nesta quarta-feira, ainda sem horário definido. O brasileiro venceu Arthur por 2 sets a 1, na última semana, pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. O adversário de Fonseca passou pelo estadunidense Alex Michelsen (36º) para chegar ao confronto das oitavas.

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Resumo do jogo

JOÃO FONSECA 2 x 0 ALEJANDRO TABLIO

Competição: ATP 500 de Munique | Primeira Rodada

Local: Center Court, em Munique

Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)

Horário: 6h (de Brasília)

Sets

7/6 (7/1) (Fonseca)

6/3 (Fonseca)

Como foi o jogo?

O primeiro set iniciou com uma quebra para cada lado após o terceiro e quarto game. Depois, ambos os tenistas confirmaram seus serviços até que a parcial chegasse ao tie-break. No game de desempate, João Fonseca mostrou superioridade para fechar com larga vantagem em 7 a 1.

Já no segundo set, o brasileiro equilibrou suas devoluções para confirmar duas quebras no saque de Alejandro Tablio e fechar o jogo em 6/3.