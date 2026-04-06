João Fonseca vence Diallo e avança à segunda fase do Masters 1000 de Monte Carlo

O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta segunda-feira, o brasileiro venceu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.
Situação do torneio
Com a vitória, João Fonseca enfrentará o francês Arthur Rinderknech, número 27 do mundo, na segunda fase. O adversário do brasileiro bateu o russo Karen Khachanov, 14º colocado do ranking ATP. A data e o horário do confronto ainda serão definidos.
📋 Resumo do jogo
🇧🇷 JOÃO FONSECA 2 x 0 GABRIEL DIALLO 🇨🇦
🏆 Competição: Masters 1000 de Monte Carlo | 1ª Fase
🏟️ Local: Monte Carlo Country Club, em Mônaco
📅 Data: 6 de abril de 2025 (segunda-feira)
⏰ Horário: 11h30 (de Brasília)
Sets
🎾 6/2 (Fonseca)
🎾 7/3 (Fonseca)
Dazzling on debut 🤩🆙🇧🇷
Fonseca finds the answers 6-2, 6-3 over Diallo@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/YlyEvhWbPg
— ATP Tour (@atptour) April 6, 2026
Como foi o jogo?
João Fonseca dominou o duelo do início ao fim. Com duas quebras no início do primeiro set, Fonseca desacelerou o ritmo e fechou o período em 6/2.
No segundo set, Gabriel Diallo adotou uma postura mais agressiva, mas enfrentou um Fonseca com bons contra-ataques. Apesar do canadense abrir 3 a 1, Fonseca conseguiu virar o jogo e fechou o placar em 6 a 3.
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp