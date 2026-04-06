João Fonseca vence Diallo e avança à segunda fase do Masters 1000 de Monte Carlo

Publicado 06/04/2026 às 12:56 • Atualizado 06/04/2026 às 13:00

O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta segunda-feira, o brasileiro venceu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Situação do torneio

Com a vitória, João Fonseca enfrentará o francês Arthur Rinderknech, número 27 do mundo, na segunda fase. O adversário do brasileiro bateu o russo Karen Khachanov, 14º colocado do ranking ATP. A data e o horário do confronto ainda serão definidos.

📋 Resumo do jogo

🇧🇷 JOÃO FONSECA 2 x 0 GABRIEL DIALLO 🇨🇦
🏆 Competição: Masters 1000 de Monte Carlo | 1ª Fase
🏟️ Local: Monte Carlo Country Club, em Mônaco
📅 Data: 6 de abril de 2025 (segunda-feira)
⏰ Horário: 11h30 (de Brasília)

Sets

🎾 6/2 (Fonseca)
🎾 7/3 (Fonseca)

Como foi o jogo?

João Fonseca dominou o duelo do início ao fim. Com duas quebras no início do primeiro set, Fonseca desacelerou o ritmo e fechou o período em 6/2.

No segundo set, Gabriel Diallo adotou uma postura mais agressiva, mas enfrentou um Fonseca com bons contra-ataques. Apesar do canadense abrir 3 a 1, Fonseca conseguiu virar o jogo e fechou o placar em 6 a 3.

