Após derrota de algoz, João Fonseca volta ao top-30 no ranking da ATP

João Fonseca está de volta ao top 30 no ranking da ATP. Eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Madri, o brasileiro garantiu a 29ª colocação, com 1435 pontos, após a derrota de Rafael Jodar para Jannik Sinner. O espanhol foi o responsável pela eliminação de João Fonseca na terceira fase do torneio.

Jodar era o único atleta que poderia ultrapassar João Fonseca no ranking mundial. Para isso, era necessário vencer o nº 1 do mundo e avançar às semifinais em Madri. No entanto, o espanhol foi superado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6, nas quartas de final.

A melhor colocação do brasileiro no ranking da ATP foi a 24ª posição, em novembro de 2025.

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Próximo compromisso de João Fonseca

João Fonseca segue a preparação para o principal torneio da gira de saibro, Roland Garros, que tem início previsto para o dia 24 de maio. Antes disso, o brasileiro disputará o Masters 1000 de Roma, na Itália, que começa em 6 de maio.