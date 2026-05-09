João Fonseca sofre virada e perde em estreia no Masters 1000 de Roma

Neste sábado, em sua estreia no Masters 1000 de Roma, João Fonseca perdeu para o sérvio Hamad Medjedovic, atual 67º colocado do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/7, na Super Tennis Arena, em Roma, e foi eliminado na segunda fase do torneio.
Situação do torneio
Com a derrota, João Fonseca se despede da competição, na qual nunca venceu na carreira, já que foi eliminado por Fabian Marozsan na estreia da última edição. Na terceira fase, Medjedovic enfrentará o argentino Mariano Navone, nº44 do mundo, que bateu o número 5 do planeta Auger-Aliassime por 2 sets a 0 na fase anterior. O duelo será nesta segunda-feira, às 06h (de Brasília).
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Resumo do jogo
JOÃO FONSECA 1 X 2 HAMAD MEDJEDOVIC
Competição: Masters 1000 de Roma | Segunda fase
Local: Super Tennis Arena, em Roma (ITA)
Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 14h55 (de Brasília)
Sets
6/3 (Fonseca)
6/3 (Medjedovic)
7/6 (Medjedovic)
Como foi o jogo?
Em um primeiro set disputado, João Fonseca conseguiu quebrar o serviço do sérvio no oitavo game e administrou a vantagem, fechando em 6 a 3.
No segundo set, o andamento foi parecido, mas desta vez foi Medjedovic quem quebrou o saque de Fonseca no oitavo game e empatou a série também com um 6 a 3.
Na parcial final, Fonseca chegou a estar atrás por 4/1, mas reagiu, devolveu as quebras e levou a decisão para o tie-break. No desempate, porém, Hamad Medjedovic foi mais consistente nos pontos decisivos e fechou o set em 7/6 (7 a 1 no tie-break) para garantir a vitória na partida.