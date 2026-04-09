João Fonseca vence ex-top 6 e vai às quartas do Masters 1000 de Monte Carlo

Pela primeira vez, João Fonseca está classificado para as quartas de final de um Masters 1000. Nesta quinta-feira, o tenista brasileiro venceu o italiano Matteo Berrettini, ex-top 6 e atual nº 90 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, na Court des Princes, em Monte Carlo.

A Fonseca master class 🙌 Joao Fonseca defeats Berrettini in straight sets to make the biggest ATP Tour QF of his career 💪@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/ULKXtX3amJ — ATP Tour (@atptour) April 9, 2026

Situação do torneio

Com a vitória, João Fonseca enfrentará o alemão Alexander Zverev, nº 3 no ranking da ATP, nas quartas de final, nesta sexta-feira, ainda sem horário definido. O adversário do brasileiro passou pelo chileno Cristian Garin (109º) e pelo belga Zizou Bergs (47º) para chegar ao confronto das quartas. Este será o primeiro jogo entre o talento brasileiro e o alemão.

Resumo do jogo

JOÃO FONSECA 2 x 0 MATTEO BERRETTINI

Competição: Masters 1000 de Monte Carlo | Oitavas de Final

Local: Court des Princes, em Mônaco

Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira)

Horário: 6h (de Brasília)

Sets

6/3 (Fonseca)

6/2 (Fonseca)

Como foi o jogo?

O primeiro set iniciou com muita força nos saques. Os tenistas confirmaram seus serviços até o sétimo game, com João liderando a parcial em 4 a 3. Em seguida, o brasileiro conseguiu quebrar o saque do italiano para, depois, fechar o set em 6/3.

Já o segundo set teve o ótimo aproveitamento de Fonseca nas devoluções como destaque. Conquistando três quebras nos serviços de Berrettini, o brasileiro fechou o jogo em 6/2.

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Entrevista após classificação para as quartas

Após sair vitorioso no duelo válido pelas oitavas de final, João Fonseca destacou sua ida às quartas de final e seu desempenho na partida.

"É muito especial. Eu estava buscando esse resultado há muito tempo. Claro que quero mais. Estou muito confiante e concentrado.", disse.

Fiquei muito feliz com a forma como lutei hoje. Desde o início, pressionando bastante. Jogando games de devolução incríveis e saques muito bons. Eu estava pressionando bastante e isso me ajudou a ficar mais calmo durante a partida.", acrescentou.