João Fonseca vence nº 27 do mundo e avança às oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo

João Fonseca está nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta quarta-feira, o brasileiro venceu o francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, na Court des Princes, na França.

Fonseca is fired up 🇧🇷🔥 The Brazilian teenager hits the Last 16 👉 7-5, 4-6, 6-3 against Rinderknech@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/PAzNcM5t6w — ATP Tour (@atptour) April 8, 2026

Situação do torneio

Com o resultado, João Fonseca enfrentará o italiano Matteo Berrettini, atual 90º do mundo, nas oitavas de final, nesta quinta-feira, ainda sem horário definido. O adversário do brasileiro bateu o russo Daniil Medvedev com resultado impactante: um duplo 6/0.

Resumo do jogo

JOÃO FONSECA 2 x 1 ARTHUR RINDERKNECH

Competição: Masters 1000 de Monte Carlo | 2ª Fase

Local: Court des Princes, em Mônaco

Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: 7h35 (de Brasília)

Sets

7/5 (Fonseca)

4/6 (A. Rinderknech)

6/3 (Fonseca)

Como foi o jogo?

Com agressividade no saque e boas devoluções, João iniciou melhor o primeiro set e abriu vantagem de 4 a 1. No entanto, Rinderknech equilibrou a partida e chegou ao empate em 4 a 4. Em momento ruim na parcial, o brasileiro retomou o controle e fechou o set em 7 a 5.

O segundo set começou com muito equilíbrio. Porém, a partir do quinto game, o francês adotou uma postura mais agressiva para fechar a parcial em 6/4.

O set decisivo contou com os tenistas confirmando seus serviços. Contudo, no oitavo game, Fonseca conseguiu quebrar o saque do francês para, logo em seguida, fechar a partida em 6/3.

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Entrevista após classificação

Depois de sair vitorioso no confronto válido pela segunda fase, João Fonseca falou sobre seu desempenho no duelo.

"Bom jogo hoje, jogo duro, contra um jogador que troca bastante o ritmo, acabou alternando muito como jogar. Um jogador que saca muito. Então estava difícil de me manter dentro da partida.", comentou.

"Feliz com a forma que lutei, da forma que me mantive positivo, focado durante toda a partida. Mesmo depois de algumas oportunidades perdidas ali no segundo set. Mas feliz de como lidei com a pressão ali no terceiro set, como fui convicto e tive coragem de fazer as bolas quando precisei.", acrescentou.

Sobre o próximo adversário, João destacou a força de Matteo Berrettini no saibro e prometeu grande partida nas oitavas de final.

"Partir com tudo para o jogo amanhã, acredito que vá ser um bom jogo, um jogo duro, porque o Matteo joga bem no saibro. Mas confiante que vamos levar a melhor.", disse.