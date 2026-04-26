João Fonseca perde de tenista espanhol e se despede do Masters 1000 de Madrid

João Fonseca deu adeus ao Masters 1000 de Madrid. Neste domingo, o tenista brasileiro foi superado pelo espanhol Rafael Jodar, atual 42º colocado do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 4/6 e 6/1, no Estádio Manolo Santana, na Espanha, pela segunda fase.

Situação do torneio

Com a derrota, João Fonseca foi eliminado em sua estreia na competição, já que se classificou sem jogar na primeira fase, graças à desistência do croata Malin Cilic. Já Jodar avançou às oitavas de final do torneio.

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Resumo do jogo

JOÃO FONSECA 1 x 2 RAFAEL JODAR

Competição: Masters 1000 de Madrid | Segunda fase

Local: Estádio Manolo Santana, Madrid (ESP)

Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 17h40 (de Brasília)

Sets

7/6 (Jodar)

6/4 (Fonseca)

6/3 (Jodar)

Como foi o jogo?

Em um primeiro set muito disputado, João Fonseca teve a chance de fechar a parcial em dois games (5/4 e 6/5), mas o espanhol foi capaz de resistir e virar para vencer por 7 a 6.

No segundo set, após vencer os dois primeiros games, o brasileiro foi capaz de sustentar a vantagem até o final e vencer por 6 a 4 para empatar a partida.

No terceiro e último set, Fonseca foi dominado por Jodar, teve um 5 a 0 contra e acabou derrotado por 6 a 1.