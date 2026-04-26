João Fonseca perde de tenista espanhol e se despede do Masters 1000 de Madrid

João Fonseca deu adeus ao Masters 1000 de Madrid. Neste domingo, o tenista brasileiro foi superado pelo espanhol Rafael Jodar, atual 42º colocado do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 4/6 e 6/1, no Estádio Manolo Santana, na Espanha, pela segunda fase.
Situação do torneio
Com a derrota, João Fonseca foi eliminado em sua estreia na competição, já que se classificou sem jogar na primeira fase, graças à desistência do croata Malin Cilic. Já Jodar avançou às oitavas de final do torneio.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Resumo do jogo
JOÃO FONSECA 1 x 2 RAFAEL JODAR
Competição: Masters 1000 de Madrid | Segunda fase
Local: Estádio Manolo Santana, Madrid (ESP)
Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 17h40 (de Brasília)
Sets
7/6 (Jodar)
6/4 (Fonseca)
6/3 (Jodar)
Como foi o jogo?
Em um primeiro set muito disputado, João Fonseca teve a chance de fechar a parcial em dois games (5/4 e 6/5), mas o espanhol foi capaz de resistir e virar para vencer por 7 a 6.
No segundo set, após vencer os dois primeiros games, o brasileiro foi capaz de sustentar a vantagem até o final e vencer por 6 a 4 para empatar a partida.
No terceiro e último set, Fonseca foi dominado por Jodar, teve um 5 a 0 contra e acabou derrotado por 6 a 1.