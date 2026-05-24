João Fonseca atropela Pavlovic e avança à segunda fase de Roland Garros

O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Roland Garros. Neste domingo, o brasileiro atropelou o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (6), 6/4 e 6/2.

Situação do torneio

Com a vitória, João Fonseca enfrentará o croata Dino Prižmić, número 72 do mundo, na segunda fase. O adversário do brasileiro bateu o norte-americano Michael Zheng, que havia se classificado da qualificatória. O duelo do carioca acontece nesta quarta-feira, com horário a definir.

📋 Resumo do jogo

🇧🇷 JOÃO FONSECA 3 x 0 LUKA PAVLOVIC 🇫🇷

🏆 Competição: Roland Garros | 1ª Fase

🏟️ Local: Court Simonne-Mathieu, em Paris

📅 Data: 24 de maio de 2025 (domingo)

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

Sets

🎾 7/6 (6) (Fonseca)

🎾 6/4 (Fonseca)

🎾 6/2 (Fonseca)

Como foi o jogo?

João Fonseca dominou o duelo do início ao fim. Apesar de enfrentar resistência no primeiro set, que foi para o tiebreak, o brasileiro foi superior na reta final e fechou o placar em uma hora e sete minutos.

Nos outros dois sets, João Fonseca encarou um adversário mais cansado e impôs seu ritmo de jogo para fechar o jogo. O carioca fechou o jogo com parciais de 6/4 e 6/2 para avançar à próxima fase.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp