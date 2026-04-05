Jessica Pegula bate ucraniana e é bicampeã do WTA 500 de Charleston

A tenista americana Jessica Pegula, número 5 do mundo, defendeu com sucesso o título no WTA 500 de Charleston ao bater na final disputada neste domingo a ucraniana Yuliia Starodubtseva (N.89).

Pegula fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em uma hora e 22 minutos.

Este é o 11º título da americana de 32 anos, o segundo nesta temporada, depois do WTA 1.000 de Dubai, em fevereiro.

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Pegula, que também levanta seu quarto WTA 500 na carreira, soma 24 vitórias em 2026, uma campanha melhor do que a da número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka.

"Quero parabenizar a Yuliia. Ela jogou em um nível altíssimo", disse a campeã após a partida. "Não sei quantas horas passei na quadra esta semana, mas foram muitas. Estou muito feliz".

Em sua primeira final no circuito, Starodubtseva fez 2-1 no primeiro set antes de perder os 10 games seguintes e de salvar cinco match points com 5-0 contra na segunda parcial, mas não conseguiu evitar a derrota.

"Obrigado às pessoas que me acompanham desde o primeiro dia", comentou a ucraniana. "Nem todos confiaram em mim, mas os mais importantes estão aqui e foi um prazer disputar este torneio".

Apesar da derrota, Starodubtseva subirá para a 53ª posição do ranking da WTA, a melhor de sua carreira, enquanto Pegula continuará como número 5.

*Por AFP