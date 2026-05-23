Peruano Ignacio Buse conquista primeiro título da carreira no ATP 500 de Hamburgo

O tenista peruano Ignacio Buse, atual número 57 do mundo, conquistou o primeiro título de sua carreira neste sábado ao vencer a decisão do ATP 500 de Hamburgo.

Buse saiu do qualifying e derrotou na final o americano Tommy Paul (N.26) por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (8/6), 4-6 e 6-3, em um duelo de mais de três horas.

Com a vitória, o peruano de 22 anos subirá para a 31ª colocação no ranking da ATP da próxima semana, antes de disputar pela primeira vez a chave principal de Roland Garros, com uma difícil estreia contra o russo Andrey Rublev (N.13).

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Em Hamburgo, Buse bateu três jogadores do top 30: além de Tommy Paul, eliminou o italiano Flavio Cobolli (N.12) na primeira rodada e o tcheco Jakub Mensik (28º) nas oitavas de final.

Na final deste sábado, após dois primeiros sets equilibrados, vencidos por cada um dos tenistas, Buse quebrou o saque de Paul no segundo game do terceiro set e depois conseguiu uma nova quebra para abrir 5-1, antes de fechar a partida em seu primeiro match point (6-3).

Antes dele, apenas três jogadores haviam sido campeões em Hamburgo após começarem no qualifying: os espanhóis Roberto Carretero (1996) e Albert Portas (2001) e o georgiano Nikoloz Basilashvili (2018).

Ignacio Buse é o quarto peruano a ganhar um torneio ATP e o primeiro desde que Luis Horna venceu em Viña del Mar, em 2007.

*Por AFP