Federer vence e fica a uma vitória de voltar a ser número 1 do mundo

Nesta quinta-feira, Roger Federer venceu o alemão Philipp Kohlschreiber por sets diretos, com parciais de 7/6 (10/8) e 7/5, nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires. Com o triunfo, além de avançar para as quartas, o tenista suíço fica a um triunfo de se tornar o número 1 do mundo.

A primeira parcial foi bastante equilibrada, com os dois tenistas confirmando os seus saques. A única chance de quebra foi do número 2 do mundo, que chegou a ter o set point, que foi desperdiçado. No tie-break, o atleta de 36 anos viu seu adversário abrir 5 a 2, defendeu dois set points e levou a melhor com um 10 a 8.

O segundo set continuou parelho e e Kohlschreiber conseguiu salvar três break-points em seu segundo game de saque. Quando a parcial estava em 5 a 5, Roger Federer conseguiu uma quebra e só precisou confirmar seu serviço para vencer a partida.

Na próxima rodada, Roger Federer irá enfrentar o vencedor do confronto entre os holandeses Robin Haase e Tallon Griekspoor. Enquanto o primeiro é o número 42 do mundo, o segundo entrou como convidado e eliminou Stan Wawrinka na primeira rodada.