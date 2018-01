Federer vence Cilic, chega ao hexa na Austrália e seu vigésimo Grand Slam

Roger Federer cada vez mais confirma ser o maior tenista da história. Neste domingo, o suíço derrotou o croata Marin Cilic por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 6/7(5/7), 6/3, 3/6, 6/1, em pouco mais de três horas de partida e se sagrou campeão do Aberto da Austrália pela sexta vez na história.

Com a conquista, o atual número dois do planeta iguala Novak Djokovic no número de conquistas na Austrália e chega a sua 20ª conquistas dos principais torneios do circuito de tênis, abrindo quatro de vantagem sobre Rafael Nadal.

Dessa forma, Federer chega ao seleto grupo com mais de duas dezenas de conquistas de Grand Slams. Primeiro homem a integrar este grupo, o suíço se junta a Serena Williams, com 23 títulos, e Steffi Graf, com 22. Mesmo com o título, o tenista não volta a liderar o ranking mundial, algo que não acontece desde 2010, porém vê sua diferença para Nadal cair para 155.

Apesar da derrota, Cilic, atual sexto colocado no ranking, já está garantido na terceira colocação do ranqueamento, que será atualizado já nesta segunda-feira, e chega a sua melhor posição na história.

O jogo – No primeiro set, Federer foi soberano em quadra. Jogando no mais alto nível, o suíço conseguiu duas quebras rápidas e conseguiu abrir uma vantagem de 4 a 0. O tenista número dois do mundo só teve o trabalho de administrar a vantagem conquistada para fecha o primeiro game em 6/2.

Para a segunda parcial a partida mudou de figura. Se antes o croata apresentava algum nervosismo em quadra, o croata agora se mostrava mais seguro. Jogando de igual pra igual, os dois tenistas disputaram um longo set, em que ninguém conseguiu quebrar o serviço rival, levando a decisão para o tie-break. No desempate, Cilic se mostrou mais consistente que Federer e com dois mini-break igualou a partida e decretou a primeira derrota do suíço num set do torneio.

O destaque do terceiro set ficou para os bons serviços dos tenistas. Com os dois confirmando muito rapidamente os seus serviços, a diferença ficou para o sexto game, quando Federer, com uma quebra fulminante. Sem grandes problemas para confirmar a sua vantagem, o suíço voltou a estar na frente na contagem de sets.

Na quarta parcial, Federer conseguiu uma quebra no primeiro serviço do adversário e novamente abriu uma boa vantagem inicial. No entanto, Cilic mostrou uma ótima reação e surpreendeu o suíço com duas quebra de serviço seguidas, no sexto e no oitavo game, para garantir mais uma vitória de set e forçar um quinto set para a partida.

No set que decidiria o torneio, o maior vencedor de Grand Slams na história voltou a demonstrar sua qualidade em quadra. Após confirmar o seu primeiro serviço com bastante dificuldade, o tenista consegue quebrar o saque do croata e abre 3 a 0. No sexto game, Federer novamente forçou uma quebra para no game seguinte sacar para a vitória do seu 20º título de Grand Slam.