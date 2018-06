Esportistas e Temer lamentam morte de Maria Esther Bueno

Na noite desta sexta-feira, o esporte brasileiro sofreu uma grande perda. Maria Esther Bueno, a maior tenista do Brasil faleceu como vítima de um câncer na região da boca.

Ex-tenista e comentarista dos canais ESPN, Fernando Meligeni lamentou em suas redes sociais o ocorrido: “Nunca fomos grandes amigos, mas você é amigo de quantos gênios de seu esporte ou trabalho? Tinha por ela muita admiração. Muito respeito e gratidão. O que ela fez pelo tênis ninguém fez”, dizia a publicação no Instagram.

Em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva, André Sá lamentou a morte da ex-jogadora: “Maria Esther foi nossa rainha do tênis durante muitos anos. A tenista conquistou o mundo numa época onde tudo era mais difícil, viagens, treinamentos, material, etc… Mesmo assim, ela conquistou títulos e mais títulos demonstrando o tamanho do seu talento. Realmente a comunidade tenística vai sentir muito sua falta. Um dia muito triste para o tênis brasileiro e mundial”, disse o tenista.

Marcelo Melo também se manifestou sobre a morte da maior tenista do país: “Hoje é um dia triste para o tênis brasileiro, a Maria Esther Bueno que foi praticamente a maior vencedora do tênis brasileiros, com os inúmeros títulos que ela teve, incluindo os vários de Wimbledon. Sempre prestou tudo que pôde ao tênis, acompanhando até os últimos dias. Sempre que cruzava, dava força e boa sorte, sempre com energias bem positivas. Então, realmente é um dia triste para o tênis. Acho que a gente teve uma grande perda, e eu desejo meus sentimentos à família, e o mundo do tênis, especialmente o brasileiro está de luto em nome da Maria Esther Bueno”, afirmou Melo.

Confira outras reações:

Michel Temer (Presidente da República)

“Com pesar recebemos a notícia da morte da tenista Maria Esther Bueno. Ídolo do esporte brasileiro, ficou conhecida como bailarina pela leveza e elegância nas quadras. Será sempre lembrada como a nº1 do tênis no coração de todos os brasileiros”.

Com pesar recebemos a notícia da morte da tenista Maria Esther Bueno. Ídolo do esporte brasileiro, ficou conhecida como bailarina pela leveza e elegância nas quadras. Será sempre lembrada como a nº 1 do tênis no coração de todos os brasileiros. — Michel Temer (@MichelTemer) 8 de junho de 2018

Bia Haddad (tenista)

“Teve resultados brilhantes na carreira dela. Dentro e fora da quadra sempre mostrou muita luta. Foi uma pessoa muito boa, fez bem para o esporte. O que posso desejar é força para a família dela. Sei que não é um momento fácil, mas agora ela será mais uma estrela torcendo por cada um de nós. Vou tentar da melhor forma possível fazer o meu melhor dentro de quadra para seguir essa luta pelo nosso país e guardar aí todos os momentos que tive com ela, que foram poucos, mas tive a oportunidade de falar com ela no Rio Open. Tentei roubar umas dicas, e enfim, desejo tudo de bom para a sua família e a vida que segue. Vamos lá, que ela está lá nos assistindo agora”.

Obrigada Maria Esther Bueno! 🙏🏼 #rip Uma publicação compartilhada por biahaddadmaia (@biahaddadmaia) em 8 de Jun, 2018 às 4:32 PDT

Fabi (ex-jogadora de vôlei)

“Descanse em paz Maria Esther Bueno! A bailarina do tênis! Orgulho de vc ter nascido brasileira! Uma das grandes mulheres do nosso esporte! A maior tenista brasileira de todos os tempos”.