Em jogo emocionante, Marcelo Melo e Kubot vencem Master 1000 de Paris

O Brasil volta a comemorar no mundo do tênis! O mineiro Marcelo Melo jogou ao lado do polonês Lucasz Kubot e venceram por 2 set a 1 (parciais 7/6,3/6 e 10/6) a dupla formada pelo croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers. Com a conquista, o brasileiro vence seu sétimo título desse nível no calendário da ATP e assumirá o topo do ranking de duplas masculinas, porém como serão descontados alguns pontos logo em seguida devido a disputa do ATP Finals, o parceiro do brasileiro será o líder com 90 pontos a mais.

Apesar da ótima fase da dupla Melo-Kubot, a partida final não foi nada fácil para os novos líderes do ranking. Na primeira parcial, vitória no tiebreak por 7 a 3, enquanto que no set seguinte derrota por 6 games a 3. A confirmação de quem seria os campeões foi no match-tiebreak, quando o brasileiro e o polonês chegaram a ficar com uma desvantagem de 5 a 2. Depois de ficar 6 a 4 para os adversários, a dupla venceu seis pontos seguidos e conquistaram o título do último Master 1000 da temporada.

Essa é a segunda vez na história que um brasileiro conquista o Master de Paris. Em 2016, o próprio Marcelo Melo ganhou ao lado de Ivan Dodig, adversário deste domingo. Antes de Kubot, o croata era o parceiro oficial do brasileiro e juntos conquistaram o primeiro Grand Slam o primeiro título de Slam do Brasil em duplas masculinas. Na ocasião, Melo e Dodig venceram os irmãos Bob e Mike Bryan, a dupla mais vitoriosa da história com mais de 100 títulos na carreira.

A conquista premia uma das melhores temporadas na carreira de Marcelo Melo. Além do título na capital francesa, o brasileiro conquistou os Masters 1000 de Miami e Madrid, ambos também junto com Kubot. Já o maior título veio em julho, quando os dois ganharam pela primeira vez Wimbledon, um dos quatro Grand Slams do ano e o mais tradicional entre eles.