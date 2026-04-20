Eduarda Gomes e Leonardo Storck garantem vagas no juvenil de Roland Garros

Neste domingo, Eduarda Gomes, de apenas 13 anos, e Leonardo Storck, de 17, conquistaram os títulos do Roland Garros Junior Series asseguraram vaga no torneio juvenil de Roland Garros, em Paris. A competição chegou à sua quinta edição e foi disputada na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo.

Duda se tornou a tenista mais jovem campeã da história do torneio, ao vencer a final feminina diante da catarinense Maria Eduarda Carbone, de 15 anos, por 7/6(5) e 6/3. Logo depois, foi a vez de Storck levantar o troféu no masculino, superando o colombiano Juan Miguel Bolivar de virada, por 2/6, 6/2 e 6/4.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por CBT (@cbtoficial)

Duda supera adversidade

Diante de um público que lotou a quadra central, Eduarda Gomes mostrou maturidade rara para a idade. Após sair atrás por 4/1 no primeiro set, reagiu, levou a parcial para o tie‑break e manteve o controle no segundo set para fechar a decisão em sets diretos.

Convidada da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a jovem destacou a confiança durante a campanha. “Eu sabia que era a mais nova, mas também sabia que tinha potencial para ganhar de todas as meninas”, afirmou.

A paranaense celebrou a classificação para sua primeira participação na chave juvenil de Roland‑Garros. “Estou muito emocionada e feliz com tudo o que aconteceu essa semana aqui em São Paulo. Agora é esperar a hora de ir para Paris”, disse, destacando ainda a vontade de acompanhar de perto os profissionais, especialmente seu ídolo Carlos Alcaraz.

Força mental

Na decisão masculina, Leonardo Storck precisou buscar a reação. Depois de perder o primeiro set, o brasileiro cresceu na partida, mudou a postura e confirmou a virada para conquistar o título e o convite para Paris.

Após a vitória, o tenista destacou o aspecto mental da conquista. “Estou muito feliz com essa conquista, que mostra o quanto estou forte mentalmente. Senti um pouco o nervosismo no primeiro set, mas no segundo entrei mais solto e consegui mudar minha atitude. A torcida foi incrível, me ajudou muito nessa vitória. Foi uma semana muito especial, venho seguindo minhas rotinas e mantendo o foco. Hoje a recompensa veio e agora vou para Paris”, afirmou.

Exibição e homenagem

Antes das finais, a programação contou com uma partida‑exibição com os embaixadores do Roland Garros Junior Series. A equipe de Juan Martín del Potro teve Pietra Rivoli, Joana Cortez e Ronald, filho de Ronaldo Nazário. Já o time de Gabriela Sabatini, vencedor do confronto, contou com Dadá Vieira, Vitor Kley e MC Davi.

Ainda no Harmonia, o Memorial do Tênis Brasileiro (MTB) anunciou Alcides Procopio como o primeiro integrante de seu Hall da Fama. Pioneiro do esporte no país, ele foi o primeiro campeão brasileiro adulto, o primeiro brasileiro a vencer partidas em Wimbledon e a conquistar um título internacional, além de ser um dos fundadores da Confederação Brasileira de Tênis. Criador do Banana Bowl, Procopio também presidiu a Federação Paulista de Tênis por 19 anos e teve atuação relevante na Copa Davis.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp