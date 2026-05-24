Djokovic perde primeiro set na estreia, se recupera e avança em Roland Garros

No jogo mais aguardado do primeiro dia de Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic, número 4 do mundo, se recuperou do susto de perder o primeiro set e venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard (n° 83) com parciais de 5-7, 7-5, 6-1 e 6-4, neste domingo.

Em busca de seu 25º título de Grand Slam, Djokovic chegou a Paris sem nenhuma vitória jogando no saibro nesta temporada.

Antes de aterrissar na capital francesa, o sérvio de 39 anos havia perdido o único jogo que disputou nessa superfície no ano, contra o croata Dino Prizmic (n°72), em Roma.

Contra Perricard, o ex-número 1 do mundo teve dificuldades desde o início com os saques devastadores do francês, que venceu a primeira parcial graças a três aces no mesmo game.

No segundo set, o jogador de 22 anos salvou nove break points antes de sucumbir no décimo, o quarto set point de Djokovic na partida. Perricard então acusou o golpe, seu saque e jogo de fundo de quadra muito menos incisivos. Isso foi tudo o que o veterano sérvio precisou para fechar o terceiro set em pouco mais de 20 minutos.

No último set, Djokovic forçou o adversário a cometer erros subindo à rede e atacando seu backhand. O tricampeão de Roland Garros fechou a partida com uma potente direita depois de 2h51 de jogo.

Na segunda rodada, Novak Djokovic vai enfrentar outro francês Valentin Royer (n° 74), que venceu com facilidade o boliviano Hugo Dellien (n° 144) por 6-4, 6-2 e 6-2.

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*Por AFP