Djokovic anuncia Troicki como novo treinador antes de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic disputará Roland Garros com uma equipe renovada de colaboradores. O ex-número 1 do mundo confirmou nesta quarta-feira que seu compatriota Viktor Troicki será o novo treinador principal.

Troicki, ex-número 12 do ranking mundial e atual capitão da equipe sérvia da Copa Davis, integrou a comissão técnica que levou Djokovic ao ouro olímpico individual nos Jogos de Paris em 2024.

“Bem-vindo, meu amigo, companheiro de equipe e agora treinador... Viktor Troicki”, escreveu Djokovic, atual número quatro do ranking da ATP, em seu perfil no Instagram.

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A imprensa já especulava que Troicki assumiria o cargo, após ambos terem sido vistos juntos em uma sessão de treinamento na última terça-feira, em Paris. Na ocasião, também estava presente o alemão Alexander Zverev.

Por enquanto, Djokovic não deu mais detalhes sobre a reformulação de sua equipe. A expectativa é de que o tenista fale sobre o tema em entrevista coletiva em Paris, antes do início de Roland Garros, marcado para este domingo.

Djokovic, de 38 anos, vencedor de 24 títulos de Grand Slam na carreira, e Troicki, de 40, são amigos de longa data.

Os dois já atuaram juntos pela Sérvia na Copa Davis e em competições como a ATP Cup de 2020, quando conquistaram o título ao derrotar a Espanha na final, superando a dupla formada por Feliciano López e Pablo Carreño no jogo decisivo de duplas.

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*Por AFP