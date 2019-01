Djokovic e Nadal decidem Aberto da Austrália pela segunda vez na história

Para começar a temporada com o pé direito, nada como um duelo entre os dois primeiros colocados do ranking mundial na primeira final de Grand Slam do ano. Neste domingo, o número um do mundo Novak Djokovic encara o número dois Rafael Nadal, no que será a segunda decisão de Aberto da Austrália entre os tenistas. A partida tem início marcado para 6h30 (de Brasília), na Rod Laver Arena, em Melbourne.

A primeira finalíssima australiana disputada entre os dois foi em 2012, quando o sérvio bateu o espanhol por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/4, 6/7(5) e 7/5. Foi o terceiro Grand Slam consecutivo decidido por eles, sendo o terceiro triunfo de Novak, que havia acabado de conquistar Wimbledon e US Open em cima do rival.

Apesar do sucesso de Djokovic naquela ocasião, o retrospecto contra Nadal é marcado por um forte equilíbrio. São 52 confrontos no circuito até o momento, com 27 vitórias do número um e 25 do número dois do mundo. Se contabilizados apenas os encontros de Grand Slam, porém, quem leva a melhor é o segundo, com nove triunfos, contra cinco do primeiro.

Em termos de títulos, o vencedor também é o espanhol. Apesar da inferioridade no torneio australiano, são 17 troféus de Grand Slams para El Toro Miúra, que possui três a mais que o sérvio.

Contudo, para além da rivalidade e do histórico entre os dois tenistas, outros feitos estão em jogo na decisão deste domingo, e a tornam ainda mais imperdível.

Djokovic tem a chance de se tornar, isoladamente, o maior campeão da história do Australian Open, no que seria o sétimo título da carreira em Melbourne. Atualmente, divide o posto com o suíço Roger Federer, com seis canecos cada. Para Nadal, por outro lado, a finalíssima é a oportunidade de se tornar o único tenista da história a conquistar, no mínimo, dois troféus de cada Grand Slam.

Confira a trajetória de cada um até a final do Australian Open:

Novak Djokovic

Primeira fase: 3 x 0 Mitchell Krueger (EUA)

Segunda fase: 3 x 0 Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Terceira fase: 3 x 1 Denis Shapovalov (CAN)

Oitavas de final: 3 x 1 Daniil Medvedev (RUS)

Quartas de final: Desistência x Kei Nishikori (JAP)

Semifinais: 3 x 0 Lucas Pouille (FRA)

Rafael Nadal

Primeira fase: 3 x 0 James Duckworth (AUS)

Segunda fase: 3 x 0 Matthew Ebden (AUS)

Terceira fase: 3 x 0 Alex De Minaur (AUS)

Oitavas de final: 3 x 0 Tomas Berdych (CZE)

Quartas de final: 3 x 0 Frances Tiafoe (EUA)

Semifinais: 3 x 0 Stefanos Tsitsipas (GRE)