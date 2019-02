Em busca do seu 100º título, Roger Federer tem uma boa oportunidade para alcançar a marca no ATP 500 de Dubai. Maior vencedor do torneio, com sete taças, o suíço iniciou a caminhada com uma vitória em cima de Fernando Verdasco. O avanço para as quartas de final foi por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, após 1h34 de confronto.

A próxima partida de Federer é contra o húngaro Marton Fucsovics, que bateu o alemão Jan-Lennard Struff em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2.

No primeiro set, o suíço foi bem superior, já que seu saque foi eficaz e Verdasco não teve chances de quebra. Com um ótimo aproveitamento no primeiro serviço, Federer não teve problemas em levar a primeira parcial. Mas no segundo set, Verdasco se livrou de uma quebra logo de cara e engatou um jogo agressivo, conseguindo quebrar o adversário e ganhar confiança para empatar a partida.

No set decisivo o espanhol parecia embalado, mas não contou com a sorte para ajudar a virar o jogo. Já Federer, teve uma mãozinha da fita para conseguir quebrar o adversário e ficar na frente no placar. Com a vantagem, o ex-número 1 não decepcionou e venceu o jogo.