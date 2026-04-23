Apostas

Cerúndolo e Carabelli avançam à segunda rodada do Masters 1000 de Madri

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por VALERY HACHE / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/04/2026 às 18:26

O argentino Juan Manuel Cerúndolo avançou para a segunda rodada do Masters 1000 de Madri após derrotar o alemão Daniel Altmaier, nesta quinta-feira, com um duplo 6-4.

Cerúndolo, atual número 67 do ranking mundial, precisou buscar a virada no primeiro set após perder o saque logo no início, permitindo que Altmaier abrisse uma vantagem de 2 a 0.

O argentino conseguiu devolver a quebra no quinto game antes de abrir 4 a 3 com uma nova quebra, fechando o set ao confirmar seu serviço.

No segundo set, com o placar empatado em 3 a 3, uma nova quebra lhe permitiu abrir vantagem para conquistar o set e a vitória na partida.

Cerúndolo vai enfrentar o italiano Luciano Darderi na próxima rodada.

Seu compatriota Camilo Ugo Carabelli, número 57 do mundo, também chegou à segunda rodada ao derrotar o veterano francês Gaël Monfils por 6-3 e 6-4.

Já o também argentino Sebastián Báez foi derrotado por 7-5 e 6-1 pelo lituano Vilius Gaubas, que enfrentará o canadense Félix Auger-Aliassime na segunda rodada.

Mais cedo, os espanhóis Pablo Carreño e Jaume Munar também haviam avançado para a segunda rodada, assim como o argentino Mariano Navone.

Carreño derrotou o húngaro Márton Fucsovics por 4-6, 7-6 (7/5) e 6-2, alcançando a próxima fase, na qual terá pela frente seu compatriota Alejandro Davidovich.

Munar teve menos dificuldade para superar o cazaque Alexander Shevchenko, conquistando uma vitória contundente por 6-4 e 6-1.

O argentino Mariano Navone, número 45 do ranking mundial, também garantiu sua vaga na segunda rodada ao derrotar o português Nuno Borges por 6-3 e 6-4.

O argentino enfrentará o alemão Alexander Zverev — o segundo cabeça de chave do torneio — na segunda rodada.

Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

*Por AFP

