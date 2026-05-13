Bia Haddad vive fase difícil e pode sair do top 100 da WTA

Na última terça-feira, Bia Haddad foi derrotada pela tenista francesa Diane Parry por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) em sua estreia no WTA 150 de Paris. Apesar do resultado ter pouco impacto no ranking da WTA, a brasileira atravessa um momento complicado na temporada e pode deixar o top 100, algo que não acontece desde 2021.

Desempenho preocupa em 2026

Atual nº 77 do mundo, Bia acumula 14 derrotas em 18 partidas disputadas em 2026, sendo derrotada logo na estreia em 11 oportunidades.

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Próximo desafio: Estrasburgo

Na próxima semana, a brasileira disputará o WTA 500 de Estrasburgo, torneio em que defende 195 pontos por ter alcançado as semifinais em 2025. No entanto, Bia estreará no qualifying, buscando uma vaga na chave principal.

Com 904 pontos, Bia Haddad precisa avançar, no mínimo, até as quartas de final de Estrasburgo para evitar a queda para fora do top 100.

Caso seja eliminada ainda no qualifying ou na primeira rodada da chave principal, a brasileira pode cair para 709 pontos, o que a colocaria próxima da 110ª posição no ranking mundial.

Próximos compromissos de Bia Haddad: