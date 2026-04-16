Bia Haddad sofre "pneu", perde para polonesa e se despede do WTA 125 de Oeiras

Bia Haddad está fora do WTA 125 de Oeiras. Nesta quinta-feira, a tenista brasileira foi superada pela polonesa Maja Chwalińska, nº 129 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, na Court Central, em Portugal, em partida válida pela segunda rodada.

Brasileira vive início de temporada difícil

Com a derrota, Bia Haddad seguirá para os torneios preparatórios da gira de saibro com foco em recuperar sua confiança e seu ritmo de vitórias. A brasileira vive um início de 2026 com muitas dificuldades. São 10 derrotas em 12 jogos disputados, além da recente mudança no comando técnico.

Em fevereiro de 2026, Bia encerrou sua parceria com o técnico Rafael Paciaroni que durava seis anos. Durante sua pausa de um mês, a tenista escolheu o espanhol Carlos Martinez como seu novo treinador e estreou com vitória em Oeiras.

Chwalińska, por sua vez, segue na competição e enfrentará a suíça Simona Waltert nas quartas de final do WTA 125.

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Resumo do jogo

BIA HADDAD 0 x 2 MAJA CHWALINSKA

Competição: WTA 125 de Oeiras | Segunda Rodada

Local: Court Centre, em Portugal

Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)

Horário: 9h30 (de Brasília)

Sets

6/0 (Maja)

6/4 (Maja)

Como foi o jogo?

Com total domínio de Maja Chwalińska, o primeiro set teve duração de apenas 28 minutos. Sem conseguir impor seus serviços e com dificuldade nas devoluções, Bia sofreu um "pneu", sendo derrotada por 6/0 na abertura do duelo.

No segundo set, a brasileira endureceu o confronto. As atletas confirmaram seus serviços até o quinto game, quando a polonesa vencia por 3 a 2. No entanto, a pressão nas devoluções de Maja voltou a fazer efeito e, com duas quebras no saque da brasileira, Chwalińska fechou o jogo em 6/4, garantindo a vitória.