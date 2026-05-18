Bia Haddad e Luisa Stefani disputarão a segunda edição do SP Open

A segunda edição do SP Open contará com as presenças das brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani. O torneio será realizado entre os dias 12 e 20 de setembro, novamente no Parque Villa-Lobos.

Bia Haddad é a atual número 1 do Brasil e a favorita da torcida local. A tenista, que jogará em casa, já foi número 10 do mundo e vai em busca do qinto título de WTA da carreira.

“É muito especial poder jogar um WTA na minha cidade, perto de pessoas queridas, da minha família e com toda a torcida. Dá sempre um friozinho na barriga, mas é muito gostoso. Espero poder estar junto com todas as brasileiras, não só da minha geração, e poder inspirar cada vez mais meninas para que tenham vontade de estar lá. O principal é desfrutar da semana e lembrar que ela é muito maior do que um sonho pessoal”, disse Bia.

Já Luisa Stefani, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, ganhou a primeira edição do SP Open ao lado da húngara Timea Babos. Atual nona colocada do ranking de duplistas, ela ainda não possui parceira confirmada para a disputa deste ano.

“A energia que vimos na primeira edição do SP Open foi algo muito especial. O público abraçou o torneio, lotou as arquibancadas e criou uma atmosfera ímpar para as jogadoras. Ter a Bia e a Luisa novamente no SP Open é muito simbólico, porque elas ajudaram a criar alguns dos momentos mais especiais no ano passado", disse Luiz Carvalho, codiretor do torneio.

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