Bia Haddad quebra jejum e vence portuguesa no WTA 125 de Oeiras

Sem jogar há cerca de um mês, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, atual número 69 do ranking mundial, estreou com vitória nos 16 avos de final do WTA 125 de Oeiras, em Portugal. Nesta terça-feira, Bia Haddad bateu a portuguesa Francisca Jorge (nº188) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6.
Com o triunfo, a brasileira quebrou uma sequência de seis derrotas seguidas e conquistou sua segunda vitória na temporada.
Situação no campeonato
Ao bater a tenista local, Bia, cabeça de chave mais bem rankeada do torneio, se classificou para as oitavas de final, onde enfrentará a polonesa Maja Chwalinska (nº129). A partida acontece nesta quinta-feira, às 6h (de Brasília).
Troca de técnico
Após início conturbado de temporada e a eliminação do WTA 1000 de Doha, no Catar, em fevereiro deste ano, Bia encerrou sua parceria com o técnico Rafael Paciaroni que durava seis anos. Durante sua pausa de um mês, a tenista escolheu o espanhol Carlos Martinez como seu novo treinador, que estreou com vitória em Oeiras.