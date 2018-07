Após pausa, Bellucci perde de virada para colombiano em torneio italiano

Após ter o jogo interrompido por causa do mau tempo nesta segunda-feira, Thomaz Bellucci voltou à quadra um dia depois para terminar a sua partida válida pela primeira rodada do Challenger de San Benedetto. No entanto, o confronto diante do colombiano Daniel Galán não teve um desfecho positivo para o brasileiro, que foi derrotado de virada por 2 sets a 1, parciais 4/6, 6/1 e 6/4 e acabou sendo eliminado logo na sua estreia no torneio.

No primeiro set, o saque foi o ponto principal para que Bellucci conseguisse vencer a parcial sem ter sido quebrado em nenhum momento, já que teve um excelente aproveitamento com seu primeiro serviço. O adversário até teve break points a favor, mas o brasileiro foi preciso e venceu os pontos importantes pouco antes de conseguir a única quebra do set, no nono game, suficiente para vencer por 6/4.

No entanto, o segundo set foi bem diferente, com Galán jogando com muita mais intensidade e dificultando a vida do brasileiro. A primeira quebra a favor do colombiano aconteceu no segundo game da parcial, o suficiente para que ganhasse confiança e vencesse novamente no saque de Bellucci no sexto game. Mais intenso, o tenista de 22 anos venceu a parcial em 6/1.

A pausa aconteceu justamente no terceiro set, quando o placar marcava 1 a 1 em games. Na volta, nesta terça-feira, Bellucci voltou melhor do que estava jogando antes da chuva interromper a partida, e foi se impondo diante do bom adversário colombiano.

No entanto, o adversário sul-americano se manteve muito bem nos games seguintes e conseguiu a quebra quando o placar estava 3/3. Com a vantagem, Galán não desperdiçou a oportunidade e confirmou seus dois saques para vencer por 6/4 e avançar para a próxima fase do Challenger de San Benedetto.

O duelo entre Brasil e Colômbia não traz boas lembranças para os brasileiros. Apesar de Bellucci e Galan não terem se enfrentado, os dois países se encararam pela 2° rodada do Zonal Americano da Copa Davis, e o jovem tenista colombiano foi fundamental para que o seu país conseguisse o resultado histórico, ao vencer os confrontos diante de Guilherme Clezar e Thiago Monteiro.