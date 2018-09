Após 4h25 de jogo, Nadal vence Khachanov de virada e vai às oitavas nos EUA

A vida do número um do mundo não foi fácil nesta sexta-feira. Entrando em quadra pela terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, Rafael Nadal encontrou bastante dificuldade diante do jovem e guerreiro Karen Khachanov, número 26 do ranking, e precisou de 4h25 para vencer o russo de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5, 7/6 (9-7) e 7/6 (7-3).

Com o resultado, o espanhol segue vivo na defesa de seu título e na busca pelo tetracampeonato. Além disso, ele precisa de mais duas vitórias para alcançar a semifinal e se manter no topo do ranking. Para tanato, seu adversário nas oitavas de final será Nikoloz Basilashvili, contra quem tem apenas um jogo e uma vitória.

A partida começou agitada, com chances de break para Nadal logo no segundo game. O espanhol, porém, desperdiçou as chances, diferentemente do que fez Khachanov no game seguinte, conseguindo a primeira quebra do duelo. O jogo era intenso entre os tenistas e no oitavo game, foi a vez do russo ceder seu serviço e ver o número um do mundo deixar tudo igual no Arthur Ashe Stadium. No 11º game, porém, Khachanov voltou a quebrar o saque do Toro Miúra e, sacando para o set, precisou de quatro set points antes de enfim fechar a parcial.

O segundo set seguiu o mesmo roteiro e foi movimentado e cheio de emoção desde o início. Nadal voltou a ceder seu serviço logo no segundo game e novamente empatou a partida no oitavo. Mas, desta vez, o desfecho seria diferente. A partir do oitavo game, foram três quebras em sequência, duas contra o jovem russo, que não confirmou mais nenhum de seus saques e ainda sofreu mais um break, vendo o espanhol fechar a parcial após 1h16 e deixar tudo igual em Flushing Meadows.

O terceiro set foi igualmente equilibrado, mas desta vez, sem quebras de saque para nenhum dos lados. No tie-break, foram cinco mini-breaks, três contra Khachanov, que ainda salvou cinco set-points, mas não conseguiu superar que o espanhol, que fechou a parcial e passou a frente pela primeira vez.

O quarto set parecia encaminhado, depois que o número um do mundo quebrou o saque do russo logo no terceiro game e não sofreu pressão, pelo menos até o décimo game. Sacando para o jogo, Nadal cedeu seu serviço de zero e viu Khachanov empatar o jogo, ter ainda um break e set point, defendido por Nadal, e forçar o tie-break.

No desempate do quarto set, o russo não manteve o bom desempenho e cedeu dois mini-breaks, deixando o Toro Miúra abrir 6 a 1 e ficar a um ponto das oitavas de final. Khachanov confirmou seus dois pontos seguintes, mas Nadal sacou para o jogo e desta vez não desperdiçou, sacramentando o triunfo.

Thiem vence de virada e pega Kevin Anderson

Dominic Thiem precisou de 3h05 para derrotar o atleta da casa Taylor Harry Fritz na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos. O austríaco saiu atrás no placar, mas buscou o resultado e venceu de virada por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3, 7/6 (7-5) e 6/4.

Com o resultado, o número nove do mundo vai encarar o sul-africano Kevin Anderson, que bateu de virada Denis Shapovalov nesta sexta-feira, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/3, 6/4, 4/6 e 6/4, após 3h47 de confronto.