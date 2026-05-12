Andy Murray passa a integrar a equipe técnica de Jack Draper durante temporada de grama

Andy Murray irá retornar ao circuito mundial de tênis, mas desta vez como parte da comissão técnica do britânico Jack Draper. A nova adição na equipe leva em conta a disputa de Wimbledon, competição que marcará o retorno de Draper após lesão no joelho que o deixou afastado de toda a gira de saibro do circuito.

O anúncio do novo membro do time veio pouco tempo depois de Draper declarar, em comunicado, que não seguiria mais sendo treinado por Jamie Delgado, depois de apenas seis meses de trabalho e quatro participações em torneios ATP.

"Ele é um treinador de nível mundial e um grande homem", disse o tenista, que seguiu:

"Continuarei a contar com o apoio da excelente equipe da LTA, com a adição de Andy Murray, que me apoiará durante toda a temporada de grama".

Murray e Draper já são conhecidos de longa data. Ambos já treinaram diversas vezes juntos, além de terem sido companheiros de Olimpíadas e de Copa Davis. O único confronto dos dois no circuito foi em 2023, em Indian Wells. Draper saiu vencedor da partida.

Draper tem enfrentado uma série de lesões no último ano. Antes o quarto melhor tenista do mundo, despencou do ranking ATP após ficar afastado por uma contusão no braço esquerdo e depois por uma lesão no joelho que o tirou inclusive de Roland Garros. O tenista atualmente está abaixo do top 100 do mundo.

O retorno de Draper está previsto para o começo da gira de grama, sendo Wimbledon o principal objetivo do tenista britânico. O tenista nunca passou da segunda rodada do torneio em sua carreira. Já o novo integrante da equipe tem dois títulos de Wimbledon no currículo.

Murray terá seu segundo trabalho como treinador desde que se aposentou das quadras. O escocês teve uma breve passagem na equipe de Novak Djokovic no primeiro semestre de 2025.

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