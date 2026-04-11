Alcaraz vence Vacherot e vai enfrentar Sinner na final em Monte Carlo

O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, atual campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, vai enfrentar seu grande rival Jannik Sinner na final no Principado, após eliminar o tenista monegasco Valentin Vacherot (atual 23º do ranking) por 6-4 e 6-4 neste sábado em 1 hora e 24 minutos de jogo.

O espanhol de 22 anos amplia assim sua sequência de vitórias no saibro para 17 partidas consecutivas, dando continuidade aos títulos conquistados em Roma (Masters 1000) e Roland Garros (Grand Slam) no ano passado.

Antes deste confronto, Valentin Vacherot havia passado cinco horas a mais nas quadras de saibro de Mônaco, disputando uma rodada extra (Alcaraz ficou isento de disputar a primeira rodada) e travando longas partidas de três sets em quase todas as fases do torneio.

O tenista espanhol quebrou rapidamente o saque do monegasco de 27 anos, que, pego de surpresa pela trajetória da bola de Alcaraz, devolveu muito fraco, sofrendo a primeira quebra diante de seu adversário. Este, por sua vez, manteve a vantagem até o fim do set, selando a vitória parcial com um ace.

Vacherot chegou a empatar o segundo set em 2 a 2 após um game em que o espanhol não confirmou seu serviço. Com 4 a 4 no placar e uma desvantagem de 40-15, Alcaraz se viu em uma situação delicada, mas reuniu a força mental necessária para quebrar o saque do monegasco com um drop shot.

Esta derrota encerra a campanha de Vacherot em casa, uma trajetória que o fará subir para a 17ª posição no ranking da ATP na próxima segunda-feira.

É uma grande façanha para um jogador que ocupava a 256ª posição no ranking há um ano, antes de despontar no mais alto nível com seu surpreendente triunfo no Masters 1000 de Xangai, em outubro passado.

Por AFP

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