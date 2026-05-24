Yago Dora faz primeira nota 10 do ano, e Brasil já tem finalista garantido na etapa de Raglan da WSL

As semifinais da etapa de Raglan, na Nova Zelândia, da WSL (World Surf League) foram definidas na noite deste sábado. Com o confronto entre o atual campeão mundial Yago Dora e Ítalo Ferreira, o Brasil já tem um representante garantido na final.

Do outro lado da chave, o norte-americano Griffin Colapinto encara o australiano Morgan Cibilic para definir o finalista que desafiará um dos brasileiros.

A disputa das semifinais está prevista para a noite deste domingo, mas poderá ser adiada por decisão da WSL, caso as condições não estejam ideais.

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Show de Dora com a primeira nota 10 do ano

Em sua bateria das quartas de final, Yago Dora venceu o norte-americano Cole Houshmand, pelo apertado placar de 17.50 a 17.00. Como onda decisiva para a classificação, o brasileiro realizou aéreo com rotação completa, seguido de manobras de borda, para impressionar os juízes e conquistar uma nota 10 unânime, a primeira do ano no circuito mundial.

Ítalo classificado e Toledo eliminado

Do mesmo lado da chave, Ítalo Ferreira superou o japonês Kanoa Igarashi com um somatório de 15.90, contra 13.30 do adversário. Pela frente, disputará a vaga na final com seu compatriota Yago.

A 'Brazilian Storm', porém, não teve a mesma sorte do outro lado da chave. Após vencer Gabriel Medina nas oitavas de final, Felipe Toledo ficou pelo caminho nas quartas, onde foi derrotado por Griffin Colapinto, com um placar de 17.10 a 15.83.