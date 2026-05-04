Vice em Gold Coast, Luana Silva assume liderança inédita da WSL; Medina também fica em primeiro

Luana Silva assumiu a liderança do ranking mundial de surfe pela primeira vez após vice na etapa de Gold Coast, na Austrália. Na madrugada desta segunda-feira, a brasileira foi derrotada pela australiana Stephanie Gilmore, campeã pela oitava vez.

Gilmore somou 17,33 pontos (9,50 + 7,83), enquanto Luana atingiu 14,07 pontos (7,07 + 7,00). Apesar da derrota na final, a brasileira assumiu a liderança após o início de temporada positivo. Nas três primeiras etapas foram dois vices e um quinto lugar, totalizando 20.345 pontos.

Para chegar à final, Luana venceu sua carrasca, Lakey Peterson, por 16.00 a 10.00. Na segunda etapa do torneio, em Margaret River, a norte-americana havia derrotado a brasileira por 12.23 a 11.83, uma diferença de apenas 0,4 ponto, definida na última onda da bateria.

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Medina também no topo

Além de Luana Silva, Gabriel Medina também é líder do ranking mundial da WSL. Mesmo eliminado nas oitavas de final para Felipe Toledo, o brasileiro manteve a liderança da competição. Até aqui, ele soma um segundo, um terceiro e um nono lugar, totalizando 17.205 pontos na temporada.

Os líderes brasileiros também se consagraram campeões da Tríplice Coroa Australiana, prêmio dado aos surfistas que somaram mais pontos nas três etapas disputadas no país.

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Confira o top 5 do ranking mundial feminino:

Luana Silva (BRA): 20.345 pontos Gabriela Bryan (HAW): 19.490 pontos Lakey Peterson (EUA): 19.490 pontos Molly Picklum (AUS): 17.290 pontos Caitlin Simmers (EUA): 15.575 pontos

Confira o top 5 do ranking mundial masculino: