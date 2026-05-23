Quarteto brasileiro vai às quartas da etapa de Raglan da WSL; Medina é eliminado

A quarta etapa do Circuito Mundial da WSL, em Raglan, teve sequência nesta sexta-feira e terminou com bom aproveitamento dos brasileiros nas oitavas de final. Fora Gabriel Medina e Alejo Muniz, eliminados, Filipe Toledo, Yago Dora, Italo Ferreira e Miguel Pupo avançaram às quartas.

Atual vice-líder do ranking, Gabriel Medina foi superado por Filipe Toledo e deu adeus à competição. O duelo entre os brasileiros, na bateria 2 das oitavas de final, terminou com placar de 15.43 a 13.90.

A classificação foi definida nos minutos finais da bateria, com Medina conseguindo reverter a situação, mas voltando a ficar atrás com uma nota 7.93 de Toledo.

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No outro duelo das oitavas, Yago Dora dominou a bateria contra Marco Mignot e confirmou presença nas quartas de final. O brasileiro teve atuação segura e não deu espaço para reação do francês durante o confronto. Yago venceu com ondas de 9.00 e 7.33.

Na reedição da final das Olimpíadas em Tóquio, Italo Ferreira enfrentou Kanoa Igarashi na sétima bateria das oitavas de final e garantiu classificação às quartas. O brasileiro teve notas 7.33 e 8.57 suficientes para superar o adversário.

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Último brasileiro nas quartas

Na última bateria de um brasileiro neste quarto dia da etapa em Raglan, na Nova Zelândia, Miguel Pupo eliminou Jack Robinson e carimbou vaga nas quartas de final da WLS. As notas 7.83 e 7.13 foram suficientes para o triunfo do brasileiro, que agora assume o topo do ranking, desbancando Gabriel Medina.