Ítalo Ferreira é campeão da WSL na Nova Zelândia e assume a liderança do ranking mundial

Neste domingo, Ítalo Ferreira superou Morgan Cibilic na final da quarta etapa do Circuito Mundial de surfe (WSL). A competição aconteceu em Manu Bay, na Nova Zelândia, e contou com a pontuação de 17.50 a 15.80 para o brasileiro na decisão.

Com o resultado, Ítalo subiu para o primeiro lugar do ranking da WLS. O topo da lista passa a ser recheado de brasileiros, com Miguel Pupo em segundo, Gabriel Medina na terceira posição e Yago Dora fechando o quarto lugar. George Pittar, da Austrália, perdeu três posições e agora é o quinto colocado. Na lista, até o décimo nome, outros dois brasileiros aparecem: Samuel Pupo (7) e Filipe Toledo (10).

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"Quando vi essa etapa entrando no circuito, pensei: 'Essa pode ser a minha'. Tenho surfado muito e me dedicado bastante. Estou há dois meses na estrada, longe do meu filho e da minha esposa, então coloquei toda minha energia nesse evento", disse Ítalo após vencer a final.

Na semifinal, Ítalo precisou vencer o compatriota e quarto lugar do ranking, Yago Dora. A bateria chegou a ser suspensa após um fotógrafo da WSL ser atacado por um animal marinho, mas os competidores voltaram e Italo venceu por 15.10 a 13.33. O oponente da final, o australiano Morgan Cibilic, subiu para a 16ª posição no ranking.

"É muito bom voltar ao topo, mas é um longo ano, uma longa jornada. Estou aprendendo novas formas de colocar meu jogo com o (técnico) Leandro (Dora) e espero seguir vencendo baterias e competições" finalizou Italo sobre sua subida de posições pós-torneio.