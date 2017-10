Depois de erro da WSL, Jessé Mendes não participará da etapa da França

Depois de erro da Liga Mundial de Surfe (WSL), o brasileiro Jessé Mendes não está mais confirmado para a próxima etapa do Campeonato Mundial da modalidade, que acontece em Hossegor, na França. O erro aconteceu na publicação inicial das baterias, onde líder do ranking mundial de acesso aparecia no lugar do australiano Josh Kerr.

Nesta quarta-feira, entretanto, a WSL divulgou os atletas convidados para a próxima disputa: o francês Marc Lacomare e o havaiano Keanu Asing. No último ano, Keanu obteve seu melhor desempenho nas ondas francesas, onde derrotou o brasileiro Gabriel Medina. O convite veio para que o havaiano tivesse a oportunidade de defender o título na etapa.

Lacomare, por sua vez, foi convidado por ter o mesmo patrocinador que a etapa francesa. Está será sua terceira disputa na região. No feminino, a norte-americana Caroline Marks foi convidada.

A etapa tem início no próximo sábado e se estende até o dia 18 de outubro. Adriano de Souza, Wiggolly Dantas, Caio Ibelli, Italo Ferreira, Filipe Toledo, Miguel Pupo, Jadson André e Ian Gouveia defenderão o Brasil na disputa.