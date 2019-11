Seleção feminina de handebol perde na abertura de torneio amistoso

A Seleção Brasileira feminina de handebol iniciou de forma negativa seu último torneio antes da disputa do Campeonato Mundial da modalidade. Na madrugada desta quinta-feira, a equipe verde-amarela foi derrotada pela França por 33 a 22, no ginásio do Yoyogi Stadium, em Shibuya, no Japão.

A partida foi válida pela Japan Cup. O espanhol Jorge Dueñas, técnico das brasileiras, analisou as dificuldades de enfrentar a atual campeã europeia e uma das favoritas ao título mundial. Ele considera que o time canarinho precisa avançar na parte tática nas próximas apresentações.

“Eu penso que tivemos bons momentos, que somos capazes de jogar bem no ataque e na defesa de forma equilibrada. Mas depois tivemos uma fase final de primeiro tempo que tivemos muitos problemas no ataque porque estava muito lento e parado, e a França aproveitou muito bem esse momento para fazer gols rápidos de transição. No segundo tempo voltamos a ter bons momentos de trabalho ofensivo e defensivo e diminuímos o placar”, comentou.

Pelo torneio amistoso, o Brasil volta a jogar no sábado contra outra equipe europeia, a Eslovênia. No domingo, o desafio será contra o dono da casa, o Japão.

