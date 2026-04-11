Com a presença de medalhistas olímpicos, São Paulo inaugura primeiro Palácio de Lutas em Guarulhos

Neste sábado, o primeiro Palácio de Lutas do Estado de São Paulo foi inaugurado na cidade de Guarulhos, com a presença de atletas olímpicos brasileiros. Instalado no Centro Esportivo João do Pulo, o espaço foi desenvolvido nas instalações do Projeto 100% Esporte para Todos e contará com infraestrutura completa para a prática de múltiplas modalidades de luta.

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O complexo foi projetado para atender diversos esportes de combate em um único ambiente. A estrutura conta com ringue para boxe e muay thai, além de um dojô destinado à prática de judô, caratê e jiu-jitsu. O local também possui áreas específicas para wrestling, luta livre e taekwondo, com equipamentos certificados por federações internacionais.

Conforto, sustentabilidade e capacidade do ginásio

Construído com lonas tensionadas, o ginásio apresenta soluções voltadas ao conforto e à sustentabilidade. A cobertura possui proteção contra raios ultravioletas e consegue manter a temperatura interna até quatro graus abaixo da externa. O espaço ainda dispõe de tatames especializados para cada modalidade e arquibancadas modulares com capacidade total para 80 espectadores.

Expansão do projeto e impacto social

Guarulhos é a primeira cidade a receber o modelo, que deve ser expandido para outros municípios paulistas. A execução do projeto ficou a cargo da Recoma, que destaca o impacto social da iniciativa.

“O projeto incentiva a prática esportiva ao proporcionar saúde, oportunidade e disciplina para atletas e praticantes, além de fomentar o desenvolvimento das modalidades de combate”, afirmou o presidente da empresa, Sergio Schildt.

Presença de atletas olímpicos na inauguração

A cerimônia de inauguração contou com a presença de nomes importantes do esporte nacional, como o medalhista olímpico de boxe Abner Teixeira, a campeã olímpica do salto em distância Maurren Maggi e o campeão olímpico das argolas Arthur Zanetti, todos embaixadores da Recoma.

Para Abner Teixeira, o novo equipamento pode ter impacto direto na formação de atletas. “Projetos como esse fazem a diferença na vida de muitos jovens. Ter uma estrutura de qualidade abre portas, dá perspectiva e pode ser o início de grandes histórias dentro do esporte”, destacou.