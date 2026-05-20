Segundo dia do Troféu Maria Lenk define novos classificados ao Pan-Pacífico

O Troféu Maria Lenk teve sequência nesta terça-feira, com definições para as Seleções que disputarão o Pan-Pacífico. As finais no Parque Aquático Júlio de Lamare foram marcadas por disputas equilibradas e índices importantes para o calendário internacional da natação brasileira.

Nos 200m livre, Stephan Steverink ficou com o primeiro lugar (1min46s32) e Murilo Sartori terminou na segunda colocação (1min46s54). Ambos garantiram vagas para o Pan-Pacífico. Breno Correia, em terceiro, não se classificou.

No feminino, Maria Fernanda Costa manteve o bom momento e venceu sua prova com a marca de 1min56s42, assegurando presença na equipe brasileira para o Pan-Pacífico.

Entre os mais jovens, Davi Vallim foi o destaque do dia ao obter índice para o Pan-Pacífico Júnior nos 100 metros borboleta. Após registrar 55s38 nas eliminatórias, ele cravou 55s33 na final.

O Pan-Pacífico será realizado entre os dias 12 e 15 de agosto, em Irvine, nos Estados Unidos, com a participação de potências como Japão, Canadá e China, além do Brasil.

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